Macky Sall: "L'Afrique reste ouverte au choix d'une économie décarbonée mais cela passe par le transfert de technologies et l'investissement dans le renouvelable.é

"L’Afrique, par ma voix, soutient les priorités de la présidence indonésienne et je félicite le Président Presiden Joko Widodo pour la réussite de l'Organisation de ce Sommet.

Nous sommes réunis à Bali au moment où le monde fait face à de nombreuses crises simultanées: crises sanitaires, alimentaires, économiques et climatiques.

Face à ces défis communs, nous devons coordonner nos efforts et agir ensemble en vue de réaliser nos objectifs d'une croissance forte, durable et équilibrée.

Nous appelons la communauté internationale à tenir compte des priorités plurielles de nos différentes nations dans l'ambition d'une transition énergétique mondiale en ligne avec l'Accord de Paris.

L'Afrique reste ouverte au choix d'une économie décarbonée mais cela passe par le transfert de technologies et l'investissement dans le renouvelable." dira le Président Macky Sall au sommet du G20 qui se tient à Bali.