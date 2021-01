Macky Sall : « L’heure est grave ! »

IGFM - Dans une déclaration télévisée, le président de la République, Macky Sall, a annoncé qu’il a décrété un Etat d’urgence suivi de couvre-feu dans les régions de Dakar et Thiès.



«Je rappelle aux populations que l’heure est grave. Face au relâchement des populations dans le respect des gestes barrières, face à la recrudescence des cas communautaires, des cas sévères, des cas graves et des cas décès, j’ai décidé de décréter l’Etat d’urgence sur 2 région, Dakar et Thiès, à compter de ce mercredi de 21 heures à 5 heures du matin», a déclaré le chef de l'Etat à la suite d’une réunion d’urgence au Palais.





Le président de la République explique que s’il a été amené à prendre cette décision concernant ces deux régions, c’est parce que Dakar et Thiès regroupent plus de 90% des cas de Covid-19.





Il invite les membres du gouvernement à prendre toutes les mesures, chacun en ce qui le concerne.





Le chef de l’Etat invite également les populations à éviter les rassemblements et les déplacement inutiles.



Daouda Mine