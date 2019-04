Macky Sall: Le mérite revient au peuple Sénégalais "

"Le 24 février dernier, les citoyens Sénégalais se sont massivement rendus aux urnes avec un taux de participation de 66,33% pour choisir, dans le calme et la sérénité leur futur Président de la République. Les observateurs nationaux et internationaux ont salué à l'unanimité la bonne organisation du scrutin et attesté que le vote a été libre et transparent. Le mérite revient au peuple Sénégalais. Je rends grâce à Dieu. Je réitère ma profonde gratitude aux concitoyennes et concitoyens qui m'ont renouvelé leur confiance à une majorité confortable de 58,26%. Je ressens dans cette confiance renouvelée un honneur pour le bilan qu'elle approuve et une motivation à poursuivre mes efforts pour répondre aux espérances de la Nation. Je pense aussi aux compatriotes qui ont exprimé d'autres choix. Ces voix comme celles de la majorité méritent le respect pour la diversité qu'elles apportent à notre expérience démocratique. Je dois reconnaissance et gratitude à ma famille, pour son soutien et sa patience qui me donnent la quiétude de me consacrer aux servitudes de l'Etat" a dit le Pr Macky Sall dans son allocution