Macky Sall : "Pourquoi j'ai supprimé le poste de Pm"

Après le Sen de l'Apr, Macky Sall a reçu, hier, les députés de la majorité présidentielle au Palais pour une séance d'explication sur sa réforme constitutionnelle. Pourquoi la suppression de la fonction de premier ministre ? "Ces réformes ont été engagées dans le souci d'aller vite parce que nous sommes dans un quinquennat", justifie le Président Sall dont les propos sont rapportés par L'Observateur.

Et d'ajouter à l'endroit des députés : "Nous devons travailler pour que les réforme et les projets puissent impacter les populations le plus rapidement possible. Il faut mettre en œuvre le PAP 2 (Plan d'actions prioritaires) avec une diligence particulière. Et pour cela, il faut éviter les goulots d'étranglement. Il faut qu'on puisse élaguer les branches inutiles de l'arbre de prise de décision".