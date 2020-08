Macky Sall : 'Un grand drapeau de l'islam flotte à Médina Baye'

Macky Sall était à Médina Baye ce samedi pour présenter ses condoléances à la famille du fondateur de la Fayda suite aux décès de certains membres de la famille notamment celui de Cheikh Ahmed Tidiane Niass. Ce dernier était le quatrième Khalife de Baye Niass.

Dans son discours, le Président de la République a soutenu que Médina Baye est une importante représentation de l'islam. ''C' est Dieu qui a fait que l'islam ait une grandeur permanente ici à Médina Baye. On peut dire qu'un grand drapeau de l'islam flotte dans cette cité religieuse. Et ceux ne sont pas mes paroles mais ceux des savants'', lance-t-il.

Le Président d'ajouter: ''Quand vous entendez les enfants réciter le coran, vous saurez qu'il y a une école prestigieuse à Médina Baye. Dans un pays en majorité musulmane comme le Sénégal cela est important.''