Macky Sall à Pape Samba Mboup, Jules Ndéné et Cie : « On ne m’a jamais entendu dire du mal de Wade et je ne le ferai jamais »

« On ne m’a jamais entendu dire du mal de Wade et je ne le ferai jamais ». C’est ce qu’a confié le président Macky Sall aux responsables du Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme (RAPPEL) qu’il recevait le 17 août dernier, selon des sources autorisées de Libération.





Malgré les sorties au vitriol de Me Abdoulaye Wade, l’accusant parfois de tous les noms d’oiseaux, Macky Sall ne répondra jamais. C’est lui-même qui l’a affirmé aux responsables du rassemblement pour la pérennisation du libéralisme (RAPPEL) qu’il recevait au Palais.

« On ne m’a jamais entendu, ni en public, ni en privé, dire du mal de Wade, et je ne le ferai jamais », a révélé le patron de l’Alliance pour la république (APR) après avoir rappelé qu’il a cheminé aux côtés de Wade pendant dix neuf ans dont onze ans dans l’opposition.

« Nous avons cheminé ensemble. Yalla moko yémalé fimou warona yame ! Mais, je suis sûr que nous nous retrouverons tous un jour car nous sommes issus de la même famille politique », a indiqué le chef de l’Etat.

S’adressant à Souleymane Ndéné ndiaye, Papa Samba Mboup, Serigne Mbacké Ndiaye, Fabouly Gaye..., le président s’est voulu clair : « n’acceptez pas qu’on vous traite de transhumants. Vous êtes venus soutenir un frère. Vous n’avez pas attendu que je sois réélu mais vous êtes venus à mes côtés au moment où je suis en fin de mandat. Vous êtes venus prêter main forte à un frère, issu de la même famille politique que vous », a ajouté Macky Sall.

A noter que l’audience s’est déroulée dans une ambiance cordiale où les souvenirs sont revenus en surface. Le président a même rappelé ses périodes à l’université où il partageait la même chambre que Souleymane Ndéné Ndiaye. « Il était très dangereux », a glissé Macky Sall avec un sourire qui en dit long sur leurs années de fac...