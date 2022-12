Macky Sall à Tamba : « Nous n’avons pas dans la région de leaders qui soient capables de porter les vrais problèmes des Tambacoundois! » (Bouna ma Kanté, SC)

Le président de la République, Macky Sall, est attendu ce 26 Décembre 2022, dans la capitale du Sénégal Oriental. Ainsi, jusqu’au 29 décembre, en plus d’une série d’inaugurations, le chef de l’État y tiendra, 09 années après, un conseil présidentiel et un conseil des ministres.



À Tambacounda, les attentes mais surtout les questions sont nombreuses.



En effet, en 2013, ce sont 200 milliards qui avaient été validés par le chef de l’État en terme d’investissements dans la région. Aujourd’hui, les populations attendent un bilan d’exécution des décisions présidentielles prises à l’époque. Mais aussi, a tenu à rappeler, Bounama Kanté, acteur politique et membre de la société civile, « la question de la relance du chemin de fer, du port sec, de l’université du Sénégal oriental, le rehaussement du niveau de l’hôpital régional qui est de niveau 2, sont autant de questions sur lesquelles le chef de l’État est interpellé.



Mais malheureusement, nous n’avons pas dans la région de leaders qui soient capables de porter les vrais problèmes des Tambacoundois. S’il faut revenir 09 ans après poser les mêmes problèmes, c’est qu’il y a vraiment un déficit... », a déploré Mr Kanté.