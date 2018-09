Macky Sall assigne 200 signatures à chaque maire Apr

Les différents candidats à la candidature pour la présidentielle de 2019 sont en pleine campagne de collecte de parrainages pour récolter entre 0,8 et 1% du nombre de personnes inscrites sur le fichier électoral. Mais déjà, le chef de l’Etat, candidat déclaré à sa propre succession a fixé ses propres exigences aux différents maires de sa coalition.



Et pour le commandant en chef de la coalition présidentielle, chacun des 552 maires des communes de plein exercice doit récolter au moins 200 parrains au niveau de sa localité. Ce qui lui fera au moins 110 400 parrains, s’y ajoutent les mêmes chiffres exigés des responsables au niveau de 5 grandes villes du Sénégal.



En plus des maires, chaque responsable de Bby doit apporter sa contribution pour l’obtention des 3 millions de signatures réclamées par le chef de l’Etat dans l’ensemble du territoire national, informe L’As.