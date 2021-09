Macky Sall attendu le...18 Septembre prochain à Touba pour l'inauguration de l'hôpital moderne

Dakarposte a appris de bonnes sources que le chef de l'Etat entend inaugurer le 18 septembre prochain l'hôpital moderne de la capitale du mouridisme. Du moins, sauf revirement.



Une bonne nouvelle pour les populations de Touba, Mbacké et environs serait-on tenté de dire. Et pour cause? La ville sainte verra ainsi sa carte sanitaire enrichie d’un nouvel établissement de niveau 3.



Le nouvel hôpital d’un coût de 40 milliards a été bâti sur un terrain de dix hectares. hôpital a une capacité de 300 lits, extensible à 500 dans une seconde phase.



La ville de Touba est la deuxième ville du Sénégal, avec plus d’un million d’habitants.



Pour rappel, lors de la pose de la première pierre, le chef de l’Etat avait saisi l'opportunité pour évoquer l’épineuse question des évacuations sanitaires couteuses et parfois incertaines pour justifier la réalisation du nouvel hôpital de Touba de niveau 3 qui disposera de plusieurs spécialités médicales, avec un personnel hautement qualifié.



L’établissement est doté d’un service d’urgences, de cardiologie, de traumatologie, d’oncologie, de radiologie et de laboratoires. Une maternité avec cinq salles d’accouchement complètera l’offre de prise en charge.









