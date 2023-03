Macky Sall au lancement des travaux de Promovilles à Goudomp: «Voilà ce que nous faisons quand je parle du temps de l’action…»

Toujours dans le cadre de la tournée économique dans la région de Sédhiou, le chef de l’Etat, Macky Sall, a procède jeudi au lancement des travaux de la rive gauche du Pakao, réalisés par le Programme de modernisation des villes (Promovilles) dans la commune de Goudomp. Une occasion saisie par le président de la République pour prononcer un discours dans lequel, il se pose en homme d’action et non de parole. « Voilà ce que nous faisons quand je parle du temps de l’action et non de la parole », a-t-il notamment affirmé devant une foule nombreuse qui l’a accueilli tout au long de son trajet. « Voilà ce que nous faisons quand je parle du développement inclusif, dans la justice sociale et l’équité territoriale : le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous ».



Les travaux prévus, comprennent la réalisation de 4 axes de voiries pour un linéaire global de 5, 264 Km et un coût estimatif de 3,158 milliards FCFA. Ils prendront également en charge le drainage des eaux pluviales avec des ouvrages adaptés.



Très en verve, le chef de l’État a sommé les différents intervenants de ces projets à œuvrer pour livrer les infrastructures dans les délais prévus :



“J’engage les entreprises chargées respectivement de l’exécution des travaux de la Boucle du Boudier Sud, et ceux de la Rive gauche du Pakao, à veiller au respect des délais contractuels et à la qualité des travaux : fast track, fast track, pour la livraison à temps !”



Lors de son allocution, Macky Sall a, par ailleurs, martelé sa détermination à changer le visage de Sédhiou : “Après l’inauguration du pont de Marsassoum mardi dernier, et la programmation du lancement prochain des travaux du Pont de Témento-Bambali dénommé « Pont Balla Moussa Daffé », le temps de l’action continue pour la région de Sédhiou”.



“Sédhiou va faire peau neuve et changer de visage, a-t-il insisté ; Sédhiou sera plus belle ; Sédhiou sera plus accessible ; et Sédhiou sera plus prospère avec la mise en valeur de son riche potentiel naturel, économique, culturel et touristique”.

















































Le Soleil