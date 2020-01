Macky Sall candidat pour un 3e mandat : Les précisions de Mame Mbaye Niang...

C'est dans une expression qui est plus ou moins compréhesible que le ministre, chef de cabinet du président de la république, s'est prononcé sur cette question du 3e mandat.



Mame Mbaye Niang de préciser que la position qu'il avait prise pour dire qu'il ne soutiendra pas le président de la république en cas d'un 3e mandat, pour des raisons qui ont été avancées par certains lors du référendum, est toujours maintenue.



Cependant, il tiendra à faire quelques remarques : « je l'avais bien dit au moment du référendum et j'assume... des voix s'étaient levées à l'époque pour dire que le référendum c'est pour légaliser l'homosexualité et valider un 3e mandat. Je leur ai dit que si c'est pour ces raisons, moi je le soutiendrai pas... mais on en est pas là » rappelle l'ancien ministre du tourisme dans l'émission « Faram Facce ».



Il affirmera, toutefois, qu'il est insensé de parler actuellement d'un troisième mandat. « Nous n'allons pas décliner notre feuille de route pour faciliter l'accès à nos adversaires », a t’il précisé.



Mame Mbaye Niang de dire que pour le moment le plus important c’est de se concentrer sur les locales et les législatives avant d’être parler de la présidentielle. Mame Mbaye Niang de donner rendez-vous pour une réponse claire au moment venu après les locales et les législatives.



















dakaractu