Macky Sall dit ses vérités: «Ce que nous voulons, ce n’est pas de l’aumône… le moratoire du G20 c’est insuffisant»

Les efforts insuffisants du G20



Le G20 a fait des efforts louables pour aller vers un moratoire sur la dette bilatérale. Évidemment, c’est un pas, mais un pays insuffisant par rapport aux conséquences économiques et sociales de la pandémie. Et c’est à ce niveau que nous devons continuer à plaider pour un peu plus de solidarité, pour un effort basé sur les valeurs humaines, sur la solidarité internationale (…)



Le preuve de l’injustice



Donc, il y a une injustice que le Covid-19 vient de prouver et il faut que ce système international change. Moi, je plaide pour un renouveau mondial basé sur la justice sociale plus d’équité. Puisque ce que nous vivons est une conséquence de la seconde guerre mondiale. Tout a été bâti sur ce modèle alors que l’Afrique n’était pas indépendante.



Le vaccin pour tous



Aujourd’hui, 1,3 milliard d’africains, qu’est-ce qu’ils vont faire lorsqu’il y aura un vaccin et que les pays qui vont le découvrir, n’acceptent pas de partager ce vaccin avec tous. Nous plaidons aussi pour que le vaccin, quel que soit le pays qui le découvrira, soit mis à la disposition de l’ensemble de l’humanité.



L’annulation de la dette



Pour que la dette bilatérale soit annulée, ça va prendre un peu de temps. Mais en attendant, il faut rappeler que l’encours de la dette bilatérale de l’Afrique subsaharienne, est de moins de 2% des ressources mobilisées au cours de cette pandémie pour les pays du G20. Donc, vous voyez les proportions. Il faut innover sur la dette commerciale (…)



La proposition africaine



Le groupe africain est en train de réfléchir sur un véhicule à mettre en œuvre, qui pourrait bénéficier du soutien ou de la garantie des pays partenaires, l’Ue par exemple (…). Les pays du G20 pourraient utiliser leurs droits de tirage spéciaux pour donner les garanties à ce véhicule qui pourrait soit racheter la dette commerciale, les pays auront une durée de maturité plus longue, une dette sur 15 à 25 ans maximum, qui pourra être payée à des taux plus faibles, contrairement au taux classique des Eurobonds. Voilà ce que nous demandons, ce n’est pas de l’aumône. Nous demandons juste plus de solidarité.»





























iGFM