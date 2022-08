Macky Sall face à « eux » ce mercredi 3 août 2022 : Un Conseil des ministres de tous les dangers pour certains

« Il est clair que ce mercredi 03 août 2022 va constituer la dernière participation de certains membres du gouvernement à la réunion du Conseil des ministres », ajoutent-ils. En effet, estiment-ils, « même si ces ministres avaient pu bénéficier d’un sursis au sortir des élections territoriales du 23 janvier dernier, il est clair que cette fois-ci ils ont perdu définitivement leur place dans le gouvernement du Président Macky Sall ».



Et d’en déduire que non seulement, « le chef de l’État maintenant est à l’aise pour les avoir avertis auparavant » mais encore qu’« il a les coudées franches pour mettre en place un gouvernement sans pression ». Lequel gouvernement, croit savoir Pape Cissé, un observateur de la scène politique à Thiès, « s’inscrivant maintenant dans les perspectives, ne pourra avoir que deux missions, deux tâches fondamentales ».



C’est-à-dire, « accompagner le président de la République à préparer sa retraite politique, donc l’aider à préparer son départ puisque c’est nécessaire de baisser les armes après deux défaites consécutives, aux Locales du 23 janvier et aux Législatives de ce dimanche », ou bien, souligne notre interlocuteur, « ce sera un gouvernement de combat, une équipe choc avec de fortes têtes, qui vont devoir faire face à l’opposition, lui tenir tête, afin de freiner son élan et relever le défi qu’elle lance au Président ».



Dans ce dernier cas, redoute ce cadre d’une société de la place, « on va devoir assister à un mortal kombat entre un régime chancelant et une opposition qui contrôle de puissantes municipalités et, probablement, un Parlement avec un gros budget ».



Mactar B. Ndiaye, jeune guide religieux, lui, indique que « maintenant conscients que c’est leur dernier face-à-face avec le président de la République, en Conseil des ministres, certains ministres ont déjà emprunté les sillons des chantiers qui mènent vers les grands marabouts de l’intérieur du pays ».



Il pense que « le meilleur enseignement que ces ministres responsables politiques auraient dû tirer de ces élections législatives, c’est que, maintenant, ces joutes, c’est une question de proximité avec les populations ».



Édouard Latouffe, responsable APR à Thiès, cadre à la Lonase, lui, de souligner qu’en tout état de cause, « c’est un secret de Polichinelle que tous les projecteurs ont été braqués sur Thiès, cette ville de Diéry Dior Ndella, réputée rebelle et frondeuse? qui a marqué d’une empreinte indélébile l’histoire politique et syndicale du Sénégal ». Il poursuit que « l’absence totale de consensus au sein de l’élite de la majorité, n’a pas permis à l’électorat de faire la différence entre la bonne graine et l’ivraie. Mon intime conviction est que les Thiessois ont manqué de lisibilité et de visibilité, dans l’appréciation objective du contexte des retrouvailles Macky Sall-Idrissa Seck ».



Selon lui, « l’implication personnelle du président Idrissa Seck à ces Législatives est assez révélatrice qu’il n’était question en définitive, le 31 juillet, que de décider du destin de Thiès ».



A en croire toujours Édouard Latouffe, « les ambitions du président Idrissa Seck de faire de Thiès l’une des villes les plus prospères du Sénégal, sont toujours actuelles. Il en administre chaque jour une éloquente preuve. Son destin étant intimement lié à celui de Thiès. Cette ville a certes énormément fait pour lui. Mais nous devons tous à la vérité, de reconnaître qu’il a énormément fait pour sa ville natale. Combien de sacrifices n’a-t-il pas consentis, combien de pénibles épreuves n’at-il pas traversées au nom d’un amour filial pour Thiès ? Sa présence dans l’espace du pouvoir a permis à notre ville de sortir la tête de l’eau et se repositionner ».



Mais bon, on s'éloigne un peu du dernier Conseil des ministres pour certains de l'équipe sortante…

































Le Témoin