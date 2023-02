Macky Sall : le Président de toutes les premières fois… Y a-t-il vraiment des raisons de se séparer d’un tel homme ?

À la minute qui a suivi le sacre inattendu de nos vaillants Lions locaux, nous avons été sans doute nombreux à nous demander quelle main providentielle est en train de composer la douce symphonie du Sénégal qui gagne.

Pourtant, des sacres de cette dimension surviennent à des intervalles plus ou moins rapprochés depuis 2012 ; et alors, aujourd’hui, le temps est certainement venu donc de se demander s’il y a oui ou non un lien entre ces réussites historiques et la personnalité profonde de l’homme qui nous dirige.

Les observateurs, il est vrai, surtout s’ils sont dans le camp des esprits hostiles au régime en place, n’acceptent presque jamais les évidences favorables à leurs vis-à-vis. Mais à vrai dire, il est difficile voire impossible de ne pas accepter qu’il y a beaucoup de trop de victoires survenues depuis l’arrivée du Président Macky Sall au pouvoir pour qu’on s’avise de les ignorer.

L’honnêteté intellectuelle recommande plutôt qu’on fasse une lecture, la plus ouverte possible, de cet état de fait. Une telle posture serait d’autant plus justifiée qu’il s’agit majoritairement de choses qui arrivent pour la première fois.

Pour la première fois, sous le magistère du Président Macky Sall, le Sénégal s’est doté d’une arène nationale. Abdou Diouf l’a pensé. Me Wade l’a promis urbi et orbi. Personne d’entre eux ne l’a réalisé. C’est le président Macky Sall qui, enfin, met ce bijou - qui donne tellement de valeur ajoutée à notre sport national - entre les mains des amateurs.

Pour la première fois, le Sénégal a un stade de standing vraiment international, où les plus grands joueurs au monde entrent en affichant irrésistiblement une mine émerveillée.

Pour la première fois, le pont reliant le Sénégal et la Gambie est enfin construit et inauguré. Ce pont si nécessaire, tellement voulu par le prédécesseur de Macky all, Me Abdoulaye Wade, mais dont la mise en œuvre aura été l’objet des pires formes de chantages, de contorsions diplomatiques et de volte-face de la part du dictateur Yaya Jammeh.

Pour la première fois, le Sénégal atteint le Graal. La coupe d’Afrique des Nations est dans nos murs ! Nous l’avons gagnée de haute lutte, et s’il vous plait, dans le cadre d’une compétition élargie, avec un nombre beaucoup plus important d’équipes participantes.

Pour la première fois, le Sénégal trône presque totalement sur le toit du football africain : champion d’Afrique de la Coupe d’Afrique des Nations, le Chan et le Beach Soccer.

La liste est encore longue des conquêtes prestigieuses qui ornent cette galerie de victoires survenues sous le magistère du Président Macky Sall. Pourquoi il en est ainsi et non autrement ? Pourquoi la catastrophe du « Joola » et l’incendie apocalyptique de la bourse du travail dans les années 90, ou des tragédies de cette envergure, ne sont pas survenues sous le règne du Président Macky Sall ? Pourquoi n’y a-t-il sous ce règne que des merveilles de réalisations ? Le pôle urbain de Diamniadio, ville futuriste. Le TER. Dakar Arena. Port de Ndayane. La prochaine coulée à flots du pétrole et du gaz et la prospérité socioéconomique programmée. Les taux de croissance spectaculairement progressifs. Pourquoi ? pourquoi ? Et à quoi tient tout ça ?

Les vaticinateurs honnêtes vous le diront. Les croyants lucides et éclairés vous le diront. Les citoyens objectifs aussi vous le diront. Ce n’est ni une question de solution arithmétique, encore moins une affaire de conjonction hypothético-déductive. Le fait est que sans doute, Macky Sall est cet homme providentiel dont le Sénégal avait besoin et continue d’avoir besoin pour imprimer au Sénégal des trajectoires inédites dans les domaines les plus divers.

En effet, selon toute vraisemblance, c’est une décision de Dieu. C’est apparemment lui qui veut que les plus belles choses arrivent au Sénégal pour la première fois sous le règne d’un président de la République parti de rien. Un Sénégalais issu d’une famille très modeste, pour dire le moins. Un garçon qui a fait presque tout son cursus au pays.Un homme politique qui connait mieux que quiconque ce que c’est gravir les échelons, monter l’escalier. Un battant qui a connu tous les souffles suffocants du désert. Qui a appris à aller de l’avant, malgré les bourrasques, les tempêtes inopinées, « contre vents et marées » (lire le livre de Aliou Fall qui porte ce titre). Directeur Général (Pétrosen). Conseil spécial du président Wade. Ministre de l’Intérieur. Ministre des Collectivités territoriales. Maire de ville. Premier Ministre. Président de l’Assemblée nationale. Passager résiliant dans l’infernale barque des cabales de toutes sortes. Et puis, Président de la République !!!

Il va bien falloir que les gens se résignent à comprendre finalement qu’il y a de prestigieuses compatibilités qui ne procèdent d’aucune planification et qui sont porteuses des meilleures formes de prospérités pouvant arriver à une nation. Et tel semble bien être le cas entre le Sénégal actuel et le président Macky Sall. N’est-ce pas là une raison suffisante pour réfléchir plus sereinement sur son avenir à la tête de ce pays ?







Mamadou Ndiaye, journaliste d'investigations, Dirpub dakarposte.com

njaydakarposte@gmail.com