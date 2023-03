Macky Sall octroie une prime spéciale de 10 millions de francs CFA à chacun des vainqueurs de la CAN U20

Les lionceaux, champions d’Afrique de la Can des U-20, étaient invités, cet après-midi au Palais pour fêter leur premier sacre continental.

C’est une étape incontournable pour les champions : rendre une visite au Président Macky SALL pour célébrer avec lui, 72 heures après avoir soulevé le trophée de la Coupe d'Afrique des nations de football des moins de 20 ans.

Pour saluer leur performance historique, le Chef de l’Etat a alloué une prime spéciale de 10 millions de francs CFA à chaque membre de la délégation de la Can.

Cette récompense financière vient s’ajouter à la prime que la Fédération sénégalaise de football et le ministère doivent verser aux joueurs pour leur brillante victoire.