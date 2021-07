Macky Sall offre 5000 moutons de Tabaski, « sans condition de coloration politique »

Le président Sall était à la bergerie Khadimou Rassoul En compagnie de son épouse, la première Dame Marième Faye Sall, et de son ami et griot personnel le député Farba Ngom, le président Macky Sall a visité la bergerie avant de choisir quelques moutons pour sa consommation, mais aussi pour offrir à ses amis, proches et à la population. Pour cette édition de la Tabaski 2021, le président Macky Sall a acheté plus de 5000 moutons à offrir aux populations démunies sans coloration politique. La première dame a aussi une bergerie où elle offre des moutons aux Sénégalais démunis.