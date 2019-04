Macky Sall offre un million à chaque député

Les députés membres du groupe Benno Bokk Yakaar reçus avant hier par le chef de l’Etat sont rentrés tout joyeux. Non seulement, ils ont pu revoir leur candidat qui les a chaleureusement félicités pour leur apport dans sa réélection, mais ils sont rentrés pleins aux as. Eh oui, en plus des billets pour le pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam qui leur ont été octroyés, les parlementaires ont reçu chacun une brique. Un beau pactole qui devrait leur permettre d’accélérer la cadence pour adopter le projet de réforme constitutionnelle qui sera déposé sur la table de l’Assemblée Nationale dès ce matin, après son adoption hier en Conseil des ministres. Sitôt après, la conférence des présidents sera convoquée pour définir l’agenda. On parle déjà de plénière jeudi prochain. Quoi qu’il en soit, c’est parti pour que le projet soit adopté dans les plus brefs délais.

L'AS