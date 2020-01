Macky Sall présidera la rentrée des Cours et tribunaux prévue ... jeudi prochain

Dakarposte a appris de sources concordantes que l’audience solennelle de Rentrée des Cours et tribunaux se tiendra le jeudi 9 janvier 2020 au siège de la Cour suprême. Du moins, sauf revirement.

Elle sera présidée, comme à l'accoutumée, par le président de la République, Macky Sall, Président du Conseil supérieur de la magistrature, en présence du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Malick Sall, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature.

Le premier président de la Cour suprême, le Procureur général près la Cour suprême, les avocats, les membres du corps diplomatique, les chefs militaires et coutumiers ainsi que les chefs de juridictions et de parquets prendront également part à cette cérémonie.