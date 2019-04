Macky Sall recadre un député : "Ne me parlez pas de 3e mandat"

Au cours de la rencontre d'hier au Palais entre le chef de l'État et les parlementaires , un député a interpellé Macky Sall sur le 3e mandat. "Président, nous allons gérer le 3e mandat", a-t-il lancé à l'endroit du patron de l'Apr.Mais, il sera vite recadré, rapporte L'Observateur, par le président de la République : "Ne me parlez pas de 3emandat. Parlons du quinquennat et des réformes à engager". Une fausse note qui a failli gâcher la rencontre.