Macky Sall s’est entretenu avec le chef de la diplomatie américaine

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, affirme avoir échangé ce mercredi avec le Président Macky Sall sur la situation qui prévaut au Sénégal. Le patron du Département d’État a, lors de cet échange, réaffirmé la solidarité des États-Unis envers le peuple sénégalais et son engagement pour la promotion des valeurs démocratiques.



Samedi dernier, les Etats-Unis se sont dits "préoccupés et attristés" par les violences qui secouent le Sénégal depuis jeudi et ont appelé à un retour au calme.



"Nous exhortons toutes les parties à exprimer leurs vues de manière pacifique", a déclaré dans un communiqué Matthew Miller, porte-parole du département d'Etat américain.





Seize personnes sont mortes depuis jeudi à la suite de la condamnation à deux ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko.







































































