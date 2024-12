Macky Sall se met en retrait de l’APR

L’ancien président de la République, Macky Sall, a décidé de se décharger de ses fonctions politiques au sein de l’APR pour une période non encore déterminée. C’est l’ancien président de la République qui confirme lui-même l’information à la revue "ConfidentielDakar" . Ainsi, il a demandé à être déchargé des tâches quotidiennes et va devenir président d’honneur. S’il ne se retire pas totalement de la vie politique, Macky Sall a décidé de se consacrer à ses activités sur le plan international, selon toujours la revue lue par DakarActu. Ainsi, en début d’année 2025, un nouveau congrès devrait consacrer ce changement majeur dans la vie de l’ancien parti au pouvoir. La semaine dernière, un petit comité a été réuni discrètement à la demande de Macky Sall pour travailler dans un schéma avec l’instauration d’un secrétariat permanent pour diriger les activités du parti. Il faudra également désigner une personne pour coordonner les activités en l’absence de Macky Sall. Ce qui ne sera pas tâche facile vu les ambitions des uns et des autres. Ce changement majeur a été en réalité annoncé depuis le congrès extraordinaire de décembre 2023 qui annonçait des modifications importantes dans l’organisation de l’APR.

























