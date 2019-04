Macky Sall supprime les passeports diplomatiques en cours

Le Président de la République, Macky Sall est plus que décidé de mettre de l’ordre dans l’attribution des passeports diplomatiques.



L’une des décisions majeures prises ce mercredi en Conseil des ministres, c’est la suppression pure et simple les passeports diplomatiques en cours.

C’est ainsi qu’il a instruit le Ministre des Affaires étrangères à mettre en place de nouveaux passeports diplomatiques, en vue d’une plus grande rationalité dans leur octroi.