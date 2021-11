Macky Sall sur la Covid-19: «la nouvelle flambée dans d’autres pays nous expose aux risques de propagation»

Dans son discours prononcé à l’occasion de la 18e édition de la Journée des forces armées célébrée lundi au camp Dial Diop, le Président de la République a appelé les Sénégalais à la mobilisation pour barrer la route à la Covid-19. Ce, dans un contexte de baisse des contaminations au Sénégal et de reprise épidémique dans d’autres parties du monde.



« S’agissant de la riposte sanitaire, la résilience et la mobilisation nationale doivent rester de mise notamment pour la réactivation de la campagne de vaccination », a notamment déclaré Macky Sall. Car, de son avis, malgré la tendance baissière, « la nouvelle flambée de virus dans d’autres pays nous expose aux risques de propagation ».



A ce titre, le Chef de l’Etat est convaincu que « seule la vaccination reste à ce jour, le moyen de prévenir les cas graves de la maladie ».



Notre pays connaît depuis plus d’un mois une baisse des cas de Covid-19.



D’ailleurs, quatre nouvelles contaminations au coronavirus ont été rapportées lundi par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, ce qui porte à 14 le nombre de patients sous traitement.



Depuis l’apparition de la pandémie en février 2020, 73.939 cas ont été déclarés positifs dont 72.044 guéris, 1.880 décès et 14 patients sous traitement.



Les autorités sanitaires signalent également que 1301 451 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 depuis le mois de février.



La cérémonie a eu lieu en présence des plus hautes autorités de l’Etat, des membres du gouvernement, des personnalités politiques et religieuses, des diplomates et militaires.



Elle a surtout été marquée par la traditionnelle cérémonie de prise d’armes animée par la Musique principale des Forces armées. Il s’en est suivi un dépôt de gerbe au Mémorial du souvenir et le baptême des promotions de l’Ems et de l’Enoa.





























