Macky Sall sur le prochain gouvernement : « Je vais faire des changements... »

Conseillers techniques, conseillers spéciaux, chargés de mission, ministres-conseillers, ambassadeurs itinérants..., ils étaient tous présents au Palais hier lors d'une cérémonie d'un genre particulier. En effet, leurs contrats expirant le 2 avril, Macky Sall les avait convoqués pour un « au revoir », ou un adieu pour certains.

« Vous avez servi la République avant de me servir», leur a affirmé Macky Sall. « Ce septennat a été sans répit. Dès que je suis arrivé, certains on dit que j'étais un Président par défaut, il y avait des délestages tous azimuts et il fallait travailler pour remettre le pays sur les rails », a ajouté le Président.

Qui lâche au passage : « Comme pour le gouvernement, je vais procéder à des changements pour répondre, au mieux, aux aspirations des populations. C'est un quinquennat plein de défis qui nous attend », a-t-il signalé.

Réélu le 24 février dernier, Macky Sall prêtera serment le 2 avril prochain au Centre des expositions de Diamniadio. Un nouveau gouvernement devrait voir le jour après cette cérémonie. Mercredi dernier, le Président a présidé la dernière rencontre du conseil des ministres du septennat. Une occasion saisie pour féliciter le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement.