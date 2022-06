« Macky Sall veut une majorité pour être président à vie », Aïda Mbodj à la manifestation

Les combines et autres stratégies que met en place le chef de l’État, Macky Sall pour obtenir une majorité à l’Assemblée nationale ne serait pas fortuit. C’est l’avis de Aïda Mbodj qui, à la manifestation de Yewwi/Wallu à la Place de la Nation en cours, a révèle que le but du président Sall va au-delà du troisième mandat.



« Macky Sall veut la majorité à l’Assemblée nationale, non pas pour le troisième mandat, mais surtout pour être président à vie« , soutient la « Lionne du Baol » qui rappelle la position de Macky Sall sur la limitation des mandats. En effet, le chef de l’État avait estimé que la limitation des mandats ne permet pas aux présidents de travailler.



Aïda Mbodj n’a pas manqué de traiter le président Sall de tous les noms d’oiseux. A son avis, « Macky Sall est un voleur, il vole tout : il a volé des suffrages, des listes, des maires et même des receleurs que sont le Conseil constitutionnel« , accuse-t-elle non sans demander aux nombreux manifestants s’ils sont prêts à voter pour Yewwi, dans le but de leur permettre de décider des orientations à prendre. Car, dit-elle, sans majorité, le député ne vaut rien.





































Sud Quotidien