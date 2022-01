Macky aux Lions “Cette fois-ci, on ne parle pas de finale, mais de la coupe”.

Le chef de l’État, Macky Sall a procédé, à l’instant, à la remise du drapeau aux Lions du Sénégal, en prélude de la CAN 2021, qui se déroule du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Devant les joueurs de l’équipe nationale, le président a fait comprendre que les Sénégalais n’attendent que la Coupe d’Afrique.



En effet, il a demandé aux joueurs de faire plus que leurs ainés, même s’il reconnait que les générations précédentes ont beaucoup fait. Pour le chef de l’État, “cette fois-ci, nous ne parlons pas de la finale, mais plutôt de la Coupe d’Afrique”.



Le président de la République estime, en fait, que cette équipe des “Lions de la Téranga” est à même de remporter la coupe. Toutefois, il trouve que “le foot, c’est les buts, l’efficacité. C’est la gagne. Aux entrainements, vous pouvez vous permettre de faire des dribbles et autres. Mais, ici l’importance est de gagner, comme le font les Allemands“, a-t-il conseillé aux joueurs. Il demande ainsi aux joueurs de ne pas chercher de gagner dans la manière.





























































Sud Quotidien