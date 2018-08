Macky avertit Karim : "Nous n'accepterons plus que nos magistrats soient insultés"

Le Président de la République qui présidait le lancement de sa campagne de parrainage a lancé un message clair à Karim Wade. Ce dernier, il y a quelques jours, avait publié une correspondance incendiaire sur la Cour suprême et ses autorités, dont Badio Camara. Sans le nommer, il a mis en garde tous ceux qui s'attaquent à la magistrature. "Je voudrais dire aux uns et aux autres de faire preuve d'un peu plus de respect envers la République, le pays et ses institutions. De faire preuve de respect envers la justice de notre pays. Nous ne pouvons plus accepter que nos magistrats soient insultés à longueur de journée par des gens qui pensent que la République a été faite pour qu'ils marchent dessus. Il faut qu'ils comprennent que nous vivons en République et en démocratie", a déclaré Macky Sall à Diamniadio ce mercredi