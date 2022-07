Macky dans la tourmente ? Les prochaines  législatives et la présidentielle de 2024 l’empêchent de... dormir  

L’opposition attend le Président Macky Sall de pied ferme. D’abord sur la prochaine législative qui va se tenir à la fin de ce mois de juillet, mais encore plus sur la présidentielle de 2024.

Car, les leaders de l’opposition ont décidé de faire des législatives une sorte de referendum, ou à tout le moins un baromètre afin de juger leur popularité et l’impopularité de l’occupant du Palais.

Du coup, Macky est dans des calculs et des schémas compliqués auxquels il ne cesse de penser de jour comme de nuit.

Si l’opposition sort majoritaire après les législatives, comment gérera-t-il une possible cohabitation ? il avait promis de ramener le poste de Premier ministre après les législatives mais choisira-t-il un opposant ou un de ses proches ? S’il choisit un des siens cela signifiera-t-il que ce dernier sera son dauphin pour la prochaine présidentielle au cas où il ne briguera pas un « troisième mandat » ? Est-ce que ce dauphin encore inconnu pourra maintenir la coalition BBY telle qu’elle est composée actuellement avec Tanor décédé et Niasse qui vient de quitter l’Assemblée nationale sans avoir auparavant désigné un successeur pour le remplacer à la tête de l’AFP s’il décide de passer la main ?

Parions que face à ces dilemmes cornéliens, Macky ne doit plus dormir du sommeil du juste.









