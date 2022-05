Macky débauche à tout-va : L’opposition bientôt réduite "à sa plus simple expression" ?

Encore un cas de défection dans les rangs de Yewwi Askan Wi. Cette fois-ci, il s’agit du maire récemment élu à la tête de la commune de Keur Massar Nord Adama Sarr qui a décidé d’entrer dans le Macky avec armes et bagages. Dakarposte a appris que l’homme a été reçu en audience et a accepté la main tendue du chef de l’Etat.

Ils sont donc nombreux les élus de YAW qui ont décidé de se rendre à l’ennemi après l’avoir farouchement combattu pendant longtemps.

Adama Sarr, tombeur de la ministre du commerce et des PME, Aminata Assome Diatta, devra ainsi serrer la main de celle-ci pour un compagnonnage dans le cadre des activités politiques de la coalition présidentielle à Keur Massar Nord. Après trois mois d’exercice municipal, un vent de soutien annoncé par certains maires a commencé à souffler à partir du palais où ils ont été reçus un à un par le patron de la coalition présidentielle. Parmi eux, Amadou Ba, maire élu de la commune de Bala, Dame Bèye Ba, maire de Ndiébel, sans oublier certains édiles de Wallu Sénégal comme le maire Mouhamed Djibril Wade qui a publiquement annoncé son soutien au président Sall pour l’achèvement de son programme.

À ce rythme, l’APR risque de devenir un parti unique au sein duquel les Sénégalais devront choisir leurs élus.