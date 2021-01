Macky décrète l'état d'urgence et un couvre-feu à Dakar- Mais, jusqu'à quand?

À circonstances exceptionnelles, mesures d’exceptions. L’instauration de l'état d'urgence assorti de couvre-feu fait partie de l’arsenal ressorti par le gouvernement en ces temps d’épidémie.

Face à une situation sanitaire qui continue de se dégrader, le chef de l'Etat, au sortir d'une réunion de plus cinq tours d'horloge avec les pièces maîtresses de la santé, a finalement décrété l’État d’urgence sanitaire sur l’ensemble de la capitale Sénégalaise et la "ville aux deux gares" (Thiès) et a annoncé la mise en place d’un couvre-feu de 21h à 5h.



Pourquoi Dakar et Thiès?Il revient à dakarposte que, d'une manière générale, la crise du coronavirus a fait un "bond absolument extraordinaire" entre Dakar et Thiès au mois de Décembre de l'année inoubliable écoulée. Au moins 90% des contaminés sont recensés depuis les derniers mois de 2020 entre la capitale Sénégalaise et la ville qui a vu naître Idrissa Seck.



Certes, c'est connu: l’état d’urgence sanitaire génère également la mise en place de mesures spécifiques, comme par exemple la fermeture de certains établissements recevant du public, l’interdiction de rassemblement dans l’espace public, ou encore l’interdiction des évènements festifs dans les salles des fêtes et polyvalentes...

Qui plus, lors d’un couvre-feu, on ne peut se déplacer que pour des motifs impérieux professionnels, familiaux et de santé, qui doivent être justifiés en cas de contrôle.

Seulement, Macky n'a pas, du tout alors précisé jusqu'à quand durera l' enquiquinant état d'urgence et le couvre-feu.



Quels sont les motifs dérogatoires pour se déplacer entre 21h et 5h ?



Entre 21h et 5h, dans les deux régions soumises au couvre-feu, il demeure possible de se déplacer. Mais, comment? Est-ce que c'est la même attestation de déplacement dérogatoire téléchargeable sur le site Internet du ministère de l’Intérieur qui se distribuait finalement comme des cacahuètes? Autant de questions jusque-là en suspens.