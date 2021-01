Macky face à la presse- Les regrets de notre confrère Mbaye Jacques Diop

Le face à face entre le chef de l’État, Macky SALL et la presse locale a tenu toutes ses promesses. Le seul fait déplorable est qu’aucun confrère n’a abordé une question ayant trait au sport et c’est très regrettable. Le sport aujourd’hui, au delà de sa dimension éducative, sociale et politique à d’autres dimensions, notamment économique et diplomatique. Je souhaite vivement qu’en début pareilles occasions qu’on puisse aussi inviter un journaliste sportif chevronné qui pourrait aborder certaines questions relatives à la donne sportive qui est sociologique au Sénégal . Bonne et heureuse année 2021.