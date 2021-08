"Macky fera face à l’une des plus fortes opposition de l’histoire"

«S’il plait à Dieu, Macky Sall fera face à l’une des plus fortes forces de l’opposition de l’histoire. Parce que personne ne peut réduire les sénégalais. Réduire l’opposition c’est réduire les sénégalais.



Le peuple sénégalais a besoin de contradiction. Il a besoin de forces politiques qui s’opposent. le jour où cela disparaitra de ce pays, ce sera une catastrophe.



Et on doit le faire de manière civilisée. Mais pour ce faire, il faut que les acteurs soient civilisés. Mais quand un acteur veut opprimer les autres, ça ne peut pas se faire de façon civilisée.»

iGFM - (Dakar) L’opposition est en train de bâtir une coalition en direction des futures échéances électorales. Ousmane Sonko a déclaré, ce mardi, que Macky Sall fera à l’une des plus fortes oppositions de l’histoire. Il l’a dit face à la presse, alors qu’il recevait le Dr Babacar Diop.