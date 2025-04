Macky, les fonds Covid et les 530 millions destinés au « ténors de la musique »

Entendu par la DIC, puis par le procureur de la République, Ibrahima NDOYE, l’ancien DAGE du ministère de la Culture estime que la Cour des comptes a commis une erreur sur le montant de 1,120 milliard de FCFA.



Détaillant chaque montant, qui a été attribué notamment aux communicateurs traditionnels (50 millions), la SODAV (1 milliard), mode et stylisme (50 millions), Patrimoine historique (20 millions), Léonce NZALLY révèle qu’un chèque de 530 millions n’a pas été utilisé par la SODAV.





Sur ce montant, le ministre d’alors Abdoulaye DIOP a écrit une lettre confidentielle au chef de l’Etat Macky SALL pour lui faire le point.



C’est à la suite de cela que Macky SALL a accordé une audience à certains ténors de la musique, car ils n’étaient pas satisfaits du partage.



Le Président a alors confectionné une liste avec des montants précis et a demandé au ministre Abdoulaye DIOP de distribuer les 530 millions et ne pas verser l’argent au trésor.



À l’en croire, tout a été fait à son insu, mais il a réussi à obtenir les copies des chèques déposées à la Cour des comptes. Sur ces chèques, figurent les noms des 18 artistes. Mais le gap n’est pas tout à fait couvert. À ce titre, il a demandé à ce que les enquêteurs se tournent vers la Direction des Arts.







































Walf