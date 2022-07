Macky met plus de 2 milliards sur la table pour les législatives

La Mouvance présidentielle a cassé sa tirelire, dans la perspective des prochaines élections législatives. En effet, pour ce qui a trait à la campagne électorale de ‘’Benno Bokk Yakaar’’, Macky Sall a casqué, au moins, plus de 2 milliards F Cfa. Selon les informations en possession de SourceA, les Comités électoraux départementaux ont empoché, chacun, 10 millions F Cfa. Quant aux Comités électoraux des Communes, chefs-lieux de département, le chef de file de la Coalition au Pouvoir a mis sur la table, au moins, 5 millions F FCa.



Pendant ce temps, les Comités électoraux des Communes rurales vont encaisser, chacun en ce qui le concerne, 3,5 millions de francs. Autant dire que l’argent va parler à fond, lors de la prochaine campagne électorale des Législatives. D’après toujours les indiscrétions parvenues à SourceA, c’est avant-hier jeudi que les sous ont été dispatchés, à Dakar.



Car, à peine la fête de tabaski finie, la campagne électorale va battre son plein. Et sera marquée surtout par la forte rivalité entretenue par ‘’Benno Bokk Yakaar’’ et ‘’Yewwi Askan Wi’’ qui ira en compétition avec une liste de suppléants. Après que sa liste de titulaires a été recalée, suite à des erreurs imputées à Ousmane Sonko et Cie, lors de leurs investitures.