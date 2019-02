Macky "pêche" chez Khalifa Sall- Dada Mboup rejoint l'APR

Qui disait que le chef de file de l'APR est une bête politique? En tous cas, Macky a réussi par on ne sait par quelle alchimie à enrôler celle qui est présentée comme la "Lionne de Khalifa Sall". Dada Mboup, puisqu'il s'agit d'elle, a fini par tourner casaque et migrer vers l'APR.

A preuve, la bonne dame a mobilisé une foule de parents, militants, amis et sympathisants sur la grande artère serpentant Castors et la Zone de Captage où elle loge aux fins d'accueillir la caravane du postulant sortant à la Présidentielle.

"Merci Dada Mboup! " ne cessait de scander le Pr Macky Sall à bord de son imposant bus de campagne avant de demander à la dame de prendre place sur le véhicule. Puis, Dada de jurer qu'elle fera des pieds et des mains pour que Macky rempile à la magistrature suprême.

Elle saisira l'opportunité pour exposer des doléances à son désormais mentor. Lequel, a opiné du bonnet.