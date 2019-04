Macky promet d'être le Président de tous les Sénégalais et réitère son appel au dialogue

Dans son discours tenu ce 2 Avril 2019 à Diamniadio celui qui tient les manettes du pourvoir Exécutif laissera entendre qu'en vertu du serment qu'il a prêter, il sera le président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. "Je renouvelle, par conséquent mon appel au dialogue sans exclusive ;un dialogue constructif, ouvert à toutes les forces vives du pays ;forces politiques, économiques et sociales. A la tête de l'Etat, je mesure pleinement la responsabilité et la gravité de la charge. Elle rappelle, cette charge, que la démocratie de la République consacrent l'égale dignité des citoyens ;et que le mandat électif n' établit aucun privilège au profit du mandataire sur les mandants, mais plutôt une mission au service du bien commun. Il s'agit de servir et non de se servir. C'est donc avec humilité et détermination que je me remets au service du peuple sénégalais. Au cours des sept dernières années, je me suis pleinement consacré à l'avènement d'un Sénégal pour tous à travers le Plan Sénégal Emergent et en mettant en place des politiques publiques fondées sur l'équité territoriale et la justice sociale." dixit Macky