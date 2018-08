Macky qui danse, et ça jase sur la toile ! C’est quoi ce délire ?

Tous ils dansent. Le mbalakh, le nguéross -autrement appelé de nos jours pachangga ou salsa…- le tango ou le pasodoble, tous les grands de ce pays qui se glorifient de leur parcours de jeunesse sont passés par là. Senghor, Diouf, Wade et Sall sont les mêmes Sénégalais qui ont grandi dans les mêmes villages et les mêmes villes. Ils ont tous connu, successivement Eddie Constantine et Jean Paul Belmondo au cinéma comme ils ont connu Salvatore Dali ou les inspirateurs de ce dernier en peinture comme Van Gogh ou encore le fameux Picasso. Comme Pape Ibra Tall ou Elsy chez nous.

Les générations se suivent et chacune d’elles apprend beaucoup de ses devancières. Il suffit d’écouter le grand chanteur et parolier Souleymane Faye dans son morceau "twist again" pour s’en convaincre. Pourquoi donc toutes ces récriminations et ces "sanni xeer" sur la toile pour des pas de danse que même certains imams auraient esquissé dans le secret de leur chambre, loin du regard des Soxna et des Beukk Neeg ?

Tout le monde danse en privé dans ce pays et tout le monde a le droit de le faire, y compris le premier d’entre nous… que cela plaise aux opposants ou non. Door pooj dufi mbagn ! Diop Decroix est l’un des meilleurs danseurs de Pachanga de Thiénaba, et lorsque Macky gagnera en février 201 sera-t-il celui qui va ouvrir le bal ? A moins que ce soit Karim Wade, Khalifa Sall ou les autres Malick Gakkou et consorts…



A d'autres égards, il me revient que pour retrouver la joie de vivre et l’harmonie dans la vie, il est conseillé de pratiquer la danse et cela d’une façon régulière. Peu importe l' âge, la danse sera très bénéfique pour la santé. En choisissant d’exercer la danse, l' esprit est mis à l’épreuve et la pratique régulière de cette activité permettra au mortel que nous sommes de s' exprimer, et ainsi de maintenir une forme physique idéale. On dit souvent que la danse est une passion, certes, mais elle est aussi une forme de sport. C’est en effet le sport le plus amusant et le plus divertissant qui existe.

En premier lieu, elle permet de se défouler et d’oublier la routine quotidienne. Et, Macky a besoin d'oublier un peu la routine qu'il vit de jour comme de nuit.

Aussi, la danse favorise t'il, avons-nous appris de sources médicales, l’amélioration des rythmes cardiaques après la natation et la marche. "Chaque danse possède différents types de mouvements qui permettent de viser certains muscles de notre corps. Des exercices de mouvement à répétition permettent un regain d’énergie et une meilleure endurance physique efficace contre le stress" fait savoir un toubib de la place.



C'est dire...





Mamadou Ndiaye, journaliste d'investigations, Dirpub dakarposte.com

