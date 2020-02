Macky quitte Dakar ce mardi pour Abou Dabi et Addis Abeba

Le Président Macky Sall quitte Dakar ce mardi 4 février 2020 pour une visite officielle à Abou Dabi aux Émirats Arabes Unis, prévue du 5 au 7 février 2020. Selon un communiqué de la présidence, cette visite du chef de l’Etat s’inscrit dans le cadre des relations d’amitié cordiale et de coopération multiforme entre les deux pays. Le Président Sall se rendra ensuite à Addis Abeba, où il présidera, le 8 février 2020, la réunion du Comité des Chefs d’Etat et de gouvernement du NEPAD, avant de participer, les 9 et 10 février, au Sommet de l’Union Africaine. Son retour au pays est prévu le 10 février 2020