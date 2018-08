Macky reçoit Grand-Yoff

L’emploi du temps du président de la République est réservé ces derniers temps aux alliés. Les discussions autour de la stratégie à adopter pour mener à bien le parrainage et lui assurer un second mandat sont au centre des audiences présidentielles. Dans ce cadre, Macky Sall a prévu de recevoir Grand-Yoff vendredi prochain. La rencontre avec ses militants et partisans de Grand-Yoff est d’une importance capitale pour le chef de l’Etat, si l’on sait cette localité est jusque-là la chasse gardée de l’un de ses plus redoutables adversaires, actuellement en prison et en phase d’être disqualifié de la course pour la présidence de la République, Khalifa Sall.