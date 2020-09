Macky réplique: «Le président ne peut arrêter le ciel, qu'ils soient raisonnables..»

«Des actions très importantes sont engagées sans délai pour la gestion de Mbeubeuss pour la gestion de cette décharge et pour la restructuration des quartiers autour de Malika, de Keur Massar etc. C’est un package d’investissements très importants que le Sénégal va apporter.





Soyez donc rassurés. Les pluies ont été fortes, le président ne peut pas arrêter le ciel, il faut aussi que les gens soient raisonnables. Qu’il y ait de l’eau, ce que je peux faire, c’est de mettre des moyens pour faire face, pour diminuer les conséquences de ces inondations.





Mais nous allons ensemble travailler pour que de telles scénarii ne se reproduisent plus aussi facilement, pourvu que les élus nous aident en évitant les lotissements dans les bas-fonds.»































































igfm