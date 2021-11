Macky restaure le poste de Premier Ministre- Et étrangement, l'ancien PM sort du bois !

Le Sénégal politico-médiatique est sous pression comme dans une cocotte-minute. Les décisives locales, c'est dans 57 jours. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les esprits commencent à s'échauffer sérieusement sous nos cieux.

Un grand fourre-tout qu'on retrouve notamment sur les quotidiens d'informations, les réseaux sociaux, où extraits vidéos, rumeurs, vraies informations, fake news, participent à créer une véritable hystérie collective... du moins chez les journalistes, " communicants ", et autres tâcherons de la vie politique. Tout ce beau monde reste divisé sur ce qu'il est convenu d'appeler le "retour du poste de Premier Ministre au Sénégal".

Coïncidence ou simple coup de dés? En tous les cas, Dakarposte a appris de bonnes sources que l'ex Premier Ministre, Abdoul Mbaye, entend "faire une retentissante sortie médiatique".

Aux dernières nouvelles, il a choisi la Rfm, précisément la très suivie émission Grand Jury. Qui, comme à l'accoutumée, passe ce dimanche à 11H.

Abdoul Mbaye, qui fera, à n'en point douter, un round-up de l'actualité, ne fera pas, du tout alors l'impasse sur le rétablissement du poste de premier ministre que le Président Macky Sall avait fait supprimer à la surprise générale et malgré les protestations après son élection à un deuxième mandat en 2019.



Les prochaines heures nous édifieront bien...











njaydakarposte@gmail.com