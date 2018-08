Macky se met à dos des militants

L'actuel locataire du Palais de la République a de quoi se mettre martel en tête; pour dire le moins. Autrement dit, Macky doit se faire un sang d'encre. Car, nombre de ses militants, particulièrement ceux-là qui étaient à l'avant garde du combat pour son avènement sont très remontés . La cause? S'étant présentés devant la Présidence de la République, comme à l'accoutumée ce mercredi, peu avoir sacrifié au rituel de la prière matinale, des inconditionnels du chef de l'Etat ont été surpris de se voir stoppés net par les gendarmes en faction. "Circulez svp !" ne cessait de répéter l'un des pandores avant de fermer à double tour le portail du Palais Présidentiel.



" Ils nous ont vraiment humilié. Les gendarmes n'ont rien fait; ils ont reçu des instructions qu'ils exécutent. Comment peuvent-ils nous faire ça? Est-ce normal qu'ils laissent entrer des ministres, leurs proches et parents et autres amis triés sur le volet alors que c'est nous, militants de l'Apr qui se sont battus d'arrache pied dans l'opposition. Regardez, nous avons avons été tous bloqués devant les grilles du Palais alors que depuis des années, depuis l'avènement à la magistrature suprême de notre leader (ndlr: Macky Sall) nous avons l'habitude de venir rendre une visite de courtoisie à notre chef de file, échanger juste quelques mots avec lui et sa famille. C'est anormal, ce qu'ils nous ont fait et croyez moi nous saurons comment faire..." peste un des militants de l'APR fou de rage.