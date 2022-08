Macky veut que le long de l’autoroute Ila Touba soit reboisé

Le Président Macky Sall avait dit en conseil des ministres que malgré les efforts des Eaux et Forêts, il ne voit pas de la verdure le long de l’autoroute Ila Touba. Pourtant, chaque année, c’est le même scénario : les agents des Eaux et Forêts plantent des arbres, mais du fait d’un problème de sécurisation, les arbres plantés sont laissés à la merci des bétails. L’emprise de l’autoroute dit-on est du ressort de l’Ageroute._



Ce qui fait que les agents font du reboisement chaque année, sans avoir de résultats. Pour ce qui est de la forêt de Mbao, par exemple, ils ont décidé de clôturer ça pour ne plus permettre aux animaux d’y entrer. Hier, des sources de L'As ont aperçu le Directeur des Eaux et forêts sur le site