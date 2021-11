Macron annonce une dose de rappel de vaccin obligatoire pour les plus de 65 ans

Après avoir répété à l’envi que les plus fragiles devaient recevoir une troisième dose de vaccin, le gouvernement dynamiser sa campagne. Emmanuel Macron a annoncé ce mardi soir, lors d’une allocution télévisuelle adressée aux Français, qu’une dose de rappel serait désormais nécessaire aux plus de 65 ans pour conserver la validité de leur passe sanitaire à partir de mi-décembre.



« Les études montrent que six mois après le vaccin, l’immunité diminue. La solution est l’injection d’une dose supplémentaire », a expliqué le chef de l’État. Souhaitant « accélérer » la campagne de rappel, le président de la République a annoncé au plus de 65 ans, « qu’à partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d’un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire ».



Les plus de 65 ans représentent au moins 14 millions de personnes, dont 1,5 million n’a même pas reçu une première injection. Jusqu’à présent, seulement 7,7 millions de personnes étaient éligibles à cette dose de rappel.



Selon les données de ce mardi, un peu plus de 43 % des personnes appelées à recevoir cette troisième injection en avaient fait la démarche. Près de 3,8 millions d’habitants ont donc reçu une dose de rappel, dont 3,2 millions âgés d’au moins 65 ans. Ces 3,2 millions représentent 55% des habitants âgés d’au moins 65 ans et complètement vaccinés il y a au moins six mois (et donc éligibles).



Une troisième dose qui « booste » l’immunité



Si les seniors ne se ruaient pas dans les centres de vaccination, depuis vendredi et l’annonce de la prise de parole à venir d’Emmanuel Macron, le rythme de prise de rendez-vous pour une troisième dose semblait s’accélérer. Près de 100 000 rendez-vous pour une troisième dose ont été pris ce lundi sur Doctolib (qui ne représente pas toutes les injections), soit deux fois plus que les lundis précédents.



Aujourd’hui, sont éligibles à une dose de rappel du vaccin anti-Covid - qui peut se faire six mois après la dernière injection - les personnes de plus de 65 ans donc, les résidents d’Ehpad, les personnes à risque, celles atteintes d’une ou de plusieurs comorbidités, ainsi que celles travaillant auprès de ces publics et que les pompiers. Ceux ayant reçu une dose du vaccin Janssen peuvent également recevoir une dose de rappel, avec le sérum Pfizer-BioNTech, au moins quatre semaines après leur dernière injection.



« La troisième dose joue un effet booster sur l’immunité, et renforce la protection du point de vue de l’infection et des formes asymptomatiques », expliquait, ce lundi au Parisien Jonathan Roux, épidémiologiste à l’École des hautes études en santé publique (EHESP) de Rennes. Quant au risque d’une hospitalisation, même s’il augmente avec le temps, « il reste à un niveau faible », continuait l’expert.



Une décision qui intervient alors qu’une reprise épidémique est confirmée en France. En effet, selon les données publiées mardi soir par Santé publique France, 6 851 personnes sont hospitalisées en raison d’une infection au Covid-19, contre 6 680 il y a une semaine. Les hôpitaux ont enregistré 409 nouvelles entrées en 24 heures.