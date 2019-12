Macron et Drogba se rencontrent pour...

Emmanuel Macron va emmener avec lui plusieurs artistes lors de son déplacement en Côte d'Ivoire, du vendredi 20 au dimanche 22 décembre. Comme il l'avait déjà fait avec l'acteur Guillaume Canet pour sa visite d'État en Chine en novembre dernier, le président de la République a convié cette fois dans la délégation officielle le chanteur Vegedream ainsi que l'écrivain Gauz et la chanteuse Mata Gabin.



Vegedream, de son vrai nom Sachtela Evrard Djedje, est l'auteur du titre populaire "Ramenez la coupe à la maison" sorti dans la foulée de la victoire de l'équipe de France en finale de la Coupe du monde 2018. Le chanteur, qui a vécu quelques années à Gagnoa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Emmanuel Macron avait d'ailleurs fait référence à sa chanson lors d'une réception des Bleus à l'Élysée, évoquant "la démarche" du défenseur international Samuel Umtiti pour célébrer son but face à la Belgique en demi-finale du Mondial.





Mais ce voyage en Côte d'Ivoire ne sera pas la première rencontre entre Vegedream et le président de la République. “Il était déjà présent à l’événement diaspora que nous avions organisé”, a expliqué au Huffington Post un proche d’Emmanuel Macron, évoquant un rendez-vous organisé en juillet dernier à l’occasion de la visite du président du Ghana, Nana Akufo-Addo.



Lors de son déplacement officiel, le chef d'État, qui s'est dit à plusieurs reprises supporter de l'Olympique de Marseille, rencontrera aussi le footballeur retraité Didier Drogba, ancien attaquant vedette de l'OM, dans le cadre de l'inauguration d'un espace sportif.