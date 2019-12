Macron et Ouattara rendront hommage aux victimes de Bouaké

Emmanuel Macron et Alassane Ouattara recueillis côte à côte sur les lieux du bombardement de Bouaké. Ce devrait être l’une des images fortes de la visite du président français en Côte d’Ivoire.



Emmanuel Macron sera le premier président français à se rendre sur place depuis le drame. Le lycée Descartes, là où se trouvait le camp militaire français, a été réhabilité, depuis, en bâtiment public mais certaines traces des bombes lâchées par les deux avions de l’armée ivoirienne en 2004 sont encore visibles.



Le président français déposera une gerbe et dévoilera une plaque en hommage aux soldats tués. Ce geste enverra un « signal important dans la relation franco-ivoirienne », dit-on à l’Élysée. Ce bombardement avait gelé pour longtemps les liens entre les deux pays et entraîné le rapatriement de milliers de Français.



Quinze ans plus tard, les raisons de ce bombardement de l’armée ivoirienne sur le camp français restent floues. Un procès, sans les pilotes des avions, doit se tenir l’an prochain à Paris. Quant aux trois anciens ministres de Jacques Chirac qui étaient mis en cause par la justice, ils ont finalement échappé à des poursuites.



Emmanuel Macron se rendra en Côte d'Ivoire du 20 au 22 décembre pour célébrer les fêtes de fin d'année en compagnie des forces françaises stationnées dans le pays. Le chef de l'État partagera un dîner de Noël avec les soldats dans le camp de Port-Bouët, près d'Abidjan.

























