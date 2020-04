Macron fait "évoluer" son cabinet- Sibeth Ndiaye se retrouve....

Depuis que la crise du coronavirus a fait son apparition en France, Sibeth Ndiaye apparaît souvent dans les médias, quitte a être au centre d'un bad buzz. Il y a peu, elle évoquait ces enseignants à qui elle ne demanderait pas d'aller cueillir des fraises gariguettes pour aider les agriculteurs, et se faisait lyncher sur les réseaux sociaux. Alors que cette déconvenue a fait beaucoup parler, la porte-parole du gouvernement a dû faire face à un coup dur : le départ de ses deux plumes Siane de Camas et Milena Munoz.



Comme le révèle Le Figaro, les deux femmes ont "eu des propositions d'emploi ailleurs" et Sibeth Ndiaye a dû les remplacer rapidement, et ce sont deux cadres de La République en marche qui ont été sollicités : Robin Gastaldi et Pierre Pélissie. Très mobilisée à cause de la crise sanitaire que la France traverse, à l'image du monde entier, cette maman de trois enfants devait à tout prix avoir des personnes sur qui s'appuyer, comme expliqué par son entourage.



"En ce moment, on est en mode 'warrior', Sitbeh est très exposée, il faut diffuser plus d'éléments de langage, il y a plus de réunions, de conseils des ministres à débriefer," a confié une source à nos confrères. Il est également précisé que Sibeth Ndiaye va avoir une troisième et nouvelle personne à ses côtés, une certaine Marie Quinette, pour s'occuper de la stratégie digitale. Avec cette toute nouvelle équipe formée en très peu de temps, il ne faut pas y voir un quelconque problème. "Pas d'alarme à avoir," a lancé un proche de la porte-parole du gouvernement.