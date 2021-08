Madagascar: Andry Rajoelina remanie son gouvernement à mi-mandat

Le nouveau gouvernement compte 32 membres, dont 21 nouveaux ministres, trois vice-ministres et deux secrétaires d’État. Alors qu’Andry Rajoelina est à mi-mandat, il a enfin présenté sa nouvelle équipe. La rumeur d’un remaniement courait depuis près d’un an. Christian Ntsay, le Premier ministre, en place depuis 2018, est finalement reconduit.



Les ministres ont été remerciés ou maintenus selon leurs bilans respectifs. Patrick Rajoelina, anciennement conseiller spécial du président, est nommé au ministère des Affaires étrangères. Edgard Razafindravahy, propriétaire du journal l’Express, devient ministre de l’Industrie et du Commerce. Sophie Ratsiraka, la fille de l’amiral Didier Ratsiraka, ancien président de la République est nommée comme ministre de l’Artisanat.



Période trouble

Ce remaniement intervient dans un contexte politique troublé avec un exécutif fragilisé : il y a trois semaines, la justice a suspecté deux Français de vouloir renverser le régime. Les deux hommes sont actuellement en détention préventive.



La famine continue de sévir dans le sud du pays et Médecins sans frontières a des difficultés à faire renouveler les visas de son personnel. Il reste deux ans à ce gouvernement pour porter la voix de l’émergence de Madagascar, le programme du président, dont le plan économique est toujours attendu par les décideurs.