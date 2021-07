Made Codé Ndiaye, déclare sa candidature pour la mairie de Fatick : " La ville depuis des décennies n'a pas changé"

L'Ingénieur en Télécommunications, Made Codé Ndiaye veut changer le visage de la capitale du Sine. Pour se faire , il a déclaré sa candidature aux élections locales de 2022. Une candidature portée par des jeunes de plusieurs obédiences politiques et même apolitiques, soucieux du devenir de la Ville. Exclusif.net vous propose en exclusivité sa déclaration





"Fatickoises, Fatickois, Mes chers concitoyens,

C’est avec un immense honneur que je me présente à vous ce jour pour vous entretenir de mes ambitions pour la Ville de Fatcik et pour sa population. Cette Ville nous a vu grandir et nous l’avons représenté depuis notre enfance partout où nous sommes allés dans le monde. Son développement et son rayonnement nous tiennent particulièrement à cœur.





Après plusieurs décennies, nous avons tous fait le constat amer que rien n’a changé dans cette ville, ni sur son aspect physique, ni sur le vécu de ses populations. La seule chose qui a changé c’est l’émergence d’une classe politique qui brille par sa richesse soudaine, son opulence et par son indifférence aux problèmes que vivent les populations qui les ont élus.





Aujourd’hui il est temps que les jeunes et les femmes de cette ville prennent conscience de la nécessité d’opérer des changements pour leur avenir et l’avenir de leurs enfants en faisant des choix lucides sur les personnes à qui ils devront confier les destinées de la ville. Depuis un an, des jeunes de plusieurs obédiences politiques et même apolitiques, soucieux du devenir de la Ville, se sont constitué en mouvement dénommé NEUF ( Nouvel Élan Unitaire pour Fatick) pour porter leur choix sur ma modeste personne pour incarner ce vent de changement dont la ville a énormément besoin.

Ce changement ne peut connaitre le jour que si toute une génération de jeunes est prête au sacrifice.

Nous ne voulons pas être cette génération de politiques que les populations voient dans l’opulence et qui en retour présentent de maigres résultats.