Mademba Bitèye, DG de la Senelec, victime d’attaques perfides – Qui sont derrière ces manipulations ?

Depuis qu’il a été l’artisan principal de la victoire de Benno dans le département de Kaolack, Mademba Bitèye ne cesse de faire l’objet d’attaques en dessous de la ceinture de la part de ses adversaires, pour ne pas dire ses ennemis encagoulés.

On lui reproche notamment une mauvaise gestion qui a conduit Senelec à ne plus fournir correctement l’électricité à ses abonnés. En cause, disent-ils, des dépenses superflues comme l’achat de voitures neuves ou encore des primes spéciales offertes aux agents de recouvrement qui ne recouvrent aucune créance chez les abonnés qui rechignent à payer leurs factures, surtout les abonnés institutionnels qui sont de grosses sociétés qui ne paient pas régulièrement alors qu’ils sont de gros consommateurs.

Or, il se trouve que Senelec a aussi des fournisseurs privés qui exigent d’être payés après leurs prestations. Pour s’acquitter de ses engagements avec ces fournisseurs privés, Senelec est donc obligée de trouver de l’argent frais. Or, ces sommes sont disponibles à condition que tous les abonnés s’acquittent de leurs factures, surtout les grosses agences qui travaillent pour l’Etat et les sociétés publiques. Si certaines de ces sociétés publiques se sont fendues de communiqués pour minimiser leur dû, la quasi-totalité d’entre elles ne paient que si elles font l’objet de pression de la part de Senelec, ce qui est actuellement le cas et c’est ce qi dérange.

Dakarposte, qui a fini de démasquer les détracteurs de Pape Mademba Bitèye, vous promet d'y revenir, dans les prochaines heures, avec une ébauche de détails.





